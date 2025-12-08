AFP: США давят на Украину в переговорном процессе

В переговорном процессе Вашингтон оказывает давление на Киев для заключения соглашения. Об этом AFP рассказал чиновник, знакомый с ходом переговоров, отметив, что вопрос территорий «по-прежнему остаётся самым проблемным» в переговорах.

«Американцы давят, говоря: «быстрее, быстрее, быстрее», — приводит слова собеседника The Guardian.

Источник подчеркнул, что США ищут любые варианты, «чтобы гарантировать, что Украина уступит территорию».

Ранее Axios писал, что у Владимира Зеленского было «сложное» обсуждение территориального вопроса во время телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Кроме того, портал сообщал, что власти США по-прежнему считают возможным достижение компромисса по территориальному вопросу для урегулирования украинского конфликта.