В Германии начали сомневаться в компетентности Мерца
Депутаты бундестага начали сомневаться в компетенции бундесканцлера ФРГ Фридриха Мерца. С таким заявлением в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) выступил председатель комитета по внешней политике бундестага Германии Михаэль Рот.
«Господин Мерц пока не освоился на посту канцлера. Именно поэтому, похоже, растут сомнения в его компетентности, даже внутри его собственной партии», — заметил парламентарий.
По его словам, настолько зыбкий авторитет главы правительства «не идет на пользу ни стране, ни демократии».