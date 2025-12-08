Новую доктрину США назвали «очень плохим сигналом» для Киева

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что в новой доктрине нацбезопасности США есть «очень плохой сигнал»: украинский кризис там подается без оценки вины сторон. Об этом эксперт рассказал News.ru.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую доктрину национальной безопасности. Документ закрепляет принципы и приоритеты американской внешней и оборонной политики.

В документе, обозначен отказ США от стремления к глобальному доминированию. Доктрина концентрируется на Латинской Америке и Азии, а Европа и Ближний Восток отходят на второй план.

США при Трампе планируют остановить расширение НАТО и «восстановить стратегическую стабильность» с Россией. Украинскому кризису в документе посвящен лишь один абзац. В нем подчеркивается, что США стремятся к скорейшему завершению боевых действий и экономическому восстановлению.

«Конфликт на Украине просто подается как свершившийся факт, без однозначной оценки вины сторон. Это очень плохой сигнал для киевского режима. <…> Нет там и призыва ко всему миру спасать Украину», - так новую доктрину США оценил Мирзаян.

Также в документе не говорится, что Россия представляет угрозу для Европы. По мнению эксперта, для Киева новая доктрина США означает «разрушение всех нарративов», сформированных администрацией Джо Байдена.