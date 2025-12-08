Американский лидер Дональд Трамп разгромил Владимира Зеленского, сообщив, что тот не читал мирный план США по Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп разгромил Зеленского!.. Зеленский пренебрегает мирным планом: это неприемлемо и безответственно!» — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своём разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

Сам глава киевского режима сообщил, что 8 декабря планирует отправиться в Лондон.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* обратил внимание на то, что Владимир Зеленский раздражает США.

