Отказ Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки в пользу России и затягивание конфликта грозят Киеву потерей Одессы.

Такое мнение выразил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.

«... русские закрепят свои позиции, а затем двинутся дальше. Думаю, Одесса сейчас очень важна, потому что Одесса — это незаживающая рана», — отметил эксперт.

Также Макгрегор добавил, что президент США Дональд Трамп уже разочаровался в Зеленском и смог разглядеть в нём афериста, не имеющего и шанса на успех.

Ранее народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов выразил уверенность, что российские военные должны продолжать освобождение русских земель и в ходе этого процесса надо идти вплоть до пляжей Одессы.