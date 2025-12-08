Господство США поставлено под угрозу

Задержки в поставках американского оружия союзникам ставят господство США под угрозу. Об этом журналу Politico сообщил высокопоставленный сотрудник оборонной компании.

© ROBERT GHEMENT/EPA/TACC

«Неудачи в осуществлении поставок вовремя ставят американское господство под угрозу», — рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

По его словам, длящиеся много лет перебои в оборонных поставках вынуждают европейских союзников Штатов думать об альтернативном импорте оружия из других стран.