Эксперты считают, что ЕС вряд ли сможет изъять российские активы

Планы Евросоюза по конфискации замороженных российских активов сталкиваются с непреодолимыми юридическими и политическими препятствиями, поэтому в ближайшей перспективе их реализация выглядит маловероятной, заявили опрошенные ТАСС эксперты.

"Преждевременно говорить о возможности реализации такого сценария. Сам факт использования замороженных активов со стороны ЕС будет нарушать нормы международного права, что может спровоцировать дипломатический конфликт и отток активов из ЕС со стороны других стран", - считает глава аналитического департамента инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая напомнила, что в ЕС обсуждаются не только "замораживание", но и экспроприация суверенных активов, хотя подобных прецедентов ранее не было.

"Многие европейские политики и регуляторы обоснованно опасаются, что такой шаг может подорвать доверие к безопасности хранения в ЕС активов суверенных и частных инвесторов и вызвать отток капиталов из еврозоны", - отметила она.

По мнению экспертов, обсуждение мер в отношении российских активов сопровождается риском зеркальных шагов со стороны России, а также возможными судебными исками, что дополнительно сдерживает инициативу европейских структур.

Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз изучает нормы европейских договоров, позволяющие в условиях серьезных экономических потрясений принимать решения без единогласного согласия всех стран - членов ЕС. Такой механизм может быть использован, чтобы предотвратить ситуацию, при которой одно государство может заблокировать продление санкций и тем самым открыть доступ России к активам.

В публикации также указывалось, что деятельность России на Западе рассматривается как фактор, подпадающий под критерии экономической нестабильности. Это дает основания для сохранения блокировки активов на неопределенный срок - до отдельного решения о возможной отмене ограничений.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обсуждаемая в Европе конфискация российских активов фактически будет являться актом воровства. Как сообщал ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по возможным ответным мерам на изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал, что Москва не оставит такие действия без ответа.