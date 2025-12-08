Что происходит в мире сегодня: сговор против Ермака и депортация россиян из США

В понедельник, 8 декабря, между Таиландом и Камбоджей произошёл новый виток военной эскалации. В то же время стало известно о сговоре против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и депортации россиян из США.

Таиланд пригрозил Камбодже военными операциями

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракун объявил, что страна приняла резолюцию о своем праве на новые военные операции, сообщает Bangkok Post. Решение было принято на фоне эскалации на границе с Камбоджей. Таиланд начнет «все необходимые военные операции» в ответ на атаки Камбоджи, заявил Чарнвиракун после совещания по безопасности на высшем уровне.

По словам премьера, правительство уверено, что вооруженные силы Таиланда могут «осторожно проводить операции в соответствии с правилами ведения боевых действий». Чарнвиракун заверил, что Таиланд «не потерпит ущемления своего суверенитета и будет действовать рационально и осторожно, придерживаясь принципов мира, безопасности и гуманизма».

США депортировали иранцев и россиян

Администрация президента США Дональда Трампа депортировала целый самолет иранских граждан чартерным рейсом, сообщает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников. Это второй такой случай в истории США. Самолет, на борту которого находились около 50 граждан Ирана, а также депортированные граждане арабских стран и России, вылетел из аэропорта в штате Аризона. Он совершит посадки в Египте и Кувейте.

Первый самолет с депортированными иранцами вылетел из США в сентябре, после нескольких месяцев переговоров между Тегераном и Вашингтоном. У США и Ирана нет дипломатических отношений со времен Исламской революции 1979 года. На протяжении десятилетий Штаты предоставляли убежище иранским диссидентам и представителям меньшинств. Один из иранских чиновников сообщил, что депортированные иранцы въехали в США через южную границу, несколько месяцев находились в центрах содержания мигрантов и получили отказ в предоставлении убежища. Граждане России и арабских стран покинут самолет, когда он приземлится в Каире, а иранцы отправятся в Тегеран через Кувейт.

СМИ: премьер Украины участвовала в сговоре против Ермака

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко участвовала в сговоре против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. По данным журналистов, Свириденко была одной из участниц тайной встречи, прошедшей в ноябре в кабинете спикера Верховной рады. Этот «высокий тайный совет» собрался с одной целью - придумать, как уговорить Зеленского избавиться от Ермака, утверждают СМИ.

По словам одного из участников встречи, Ермак к тому моменту поссорился со всеми в команде и решил, что он «президент-ІІ». В итоге даже Свириденко, которой помогал Ермак, «не смогла так работать». Участники встречи решили, что необходимо «набрать президента и всем вместе ему прямо сказать, что надо снимать Андрея». Собравшиеся позвонили Зеленскому и поочередно объяснили ему, почему Ермак должен быть уволен. В результате Зеленский «уже не мог это проигнорировать». «Антиермаковский переворот» состоялся. Но теперь перед «зачинщиками бунта» стоит «сверхтяжелая» задача - удержать вертикаль власти без Ермака.

Нигерия ввела войска в Бенин

Президент Нигерии Бола Тинубу подтвердил отправку истребителей и сухопутных войск в соседний Бенин с целью предотвратить попытку переворота, организованную группой бенинских солдат. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам Тинубу, военные Нигерии вмешались в ситуацию в Бенине после того, как правительство президента Патриса Талона дважды обратилось с просьбой о помощи, в том числе о «немедленной нигерийской авиационной поддержке». Тинубу похвалил нигерийские войска и сказал, что они помогли «стабилизировать обстановку в соседней стране».

Японию предупредили о гибели 18 тысяч человек

Мощное землетрясение, которое с высокой вероятностью произойдет в Токио и его окрестностях в следующие десятилетия, может привести к гибели 18 тысяч человек и нанести экономический ущерб в размере 535 миллиардов долларов. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на оценку правительства. Новая оценка, сделанная на основе сценария землетрясения магнитудой 7,3, менее серьезна, чем оценка 2015 года, но не достигает поставленной правительством цели - сократить прогнозируемое количество жертв вдвое за десять лет.

Ранее предполагалось, что жертвами землетрясения могут стать 23 тысячи человек. При пересмотре прогнозов учитывался прогресс мер по повышению устойчивости зданий к землетрясениям и пожарам. Вероятность смертоносного землетрясения оценивается примерно в 70 процентов. В результате около 400 тысяч зданий могут быть разрушены, а 8,4 миллиона человек могут оказаться в затруднительном положении.