ЕК: Молдавия стабилизировала свою энергетику

Молдавия, которая ранее сообщала о нехватке энергии при серьезных энергетических проблемах на Украине, стабилизировала свою энергетику с помощью поставок из Румынии. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия находится в тесном контакте с молдавскими и украинскими властями. Наши страны-члены, в случае Молдавии - это Румыния, начали осуществлять экстренный энергетический экспорт и оказывать экстренную помощь обеим странам", - сообщила она.

"Молдавия в настоящий момент справляется со спросом при поддержке Румынии, тогда как на Украине приходится применять веерные отключения энергии на много часов", - сказала она.