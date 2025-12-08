Украинцы должны прекратить умирать ради «проходимца Владимира Зеленского». Об этом заявил британский журналист, бывший член британского парламента Джордж Галлоуэй, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Он обратил внимание, что в ходе боевых действий Россия значительно продвинулась вперед, в том числе на 85 квадратных километров в Запорожской области.

«По всему фронту украинские военные дезертируют, сдаются в плен, спасаются бегством, и так и должно быть, и я надеюсь, что их число будет расти. Кто хочет быть последним, кто умрет за коварного киевского проходимца?», - задался вопросом Джордж Галлоуэй.

По его словам, Зеленский находится «среди преступников» и сейчас думает о том, куда сможет сбежать, а также о том, «сколько из своих неправедно нажитых денег он сможет спрятать в карман».

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал, в котором оказались замешаны министры и люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, в том числе и его друг Тимур Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике. По данным следствия, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов.