Украинцы призывают Владимира Зеленского «принять поражение». Об этом в своей статье для «КП» рассказала Виктория Кузнецова — уроженка Киева, которая переехала до начала спецоперации в Россию, но продолжает следить за событиями в родном городе по перепискам с друзьями и соцсетям.

Ложь и раскол

В украинском обществе нарастает раскол из-за бесконечной лжи. Особенно ярко это заметно по разнице между социальными исследованиями и реальным мнением людей. Так, соцопросы показывают небывалую агрессию: по ним 31% украинцев якобы хотят, чтобы в стране появилось свое ядерное оружие, а 76% — чтобы ВСУ дошли до Москвы. Кузнецова отмечает, что в личных беседах у людей совсем другое настроение — подавленность и безнадежность.

«Интересно у нас получается: выйти из Донбасса не можем по Конституции, а положить еще тысячи убитыми мужиков — очень даже можем. Запретить русский язык, нарушив все мыслимое и немыслимое — можем, а не ломиться в НАТО — не можем. Какая-то неправильная наша украинская Конституция», — отметила одна из собеседниц киевлянки.

При этом выходить на улицы адекватные украинцы не решаются. Недавно в Киеве планировался «новый Майдан» на фоне коррупционного скандала. По словам очевидцев, на Европейскую площадь вышли около 20 человек, однако наблюдавших за ними сотрудников украинских спецслужб было значительно больше.

Борьба с несогласными

Кузнецова отмечает, что Зеленский явно волнуется и из-за сложной политической ситуации, и из-за падения рейтингов. Глава киевского режима понимает, что при необходимости «протесты могут заказать». На телевидении тем временем продолжают обсуждать уволенного главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

«И каждый раз, почти как детям проговаривают, что Али-Баба, такое у Ермака прозвище, годами обманывал светлого, доброго и кристально честного Зеленского», — отмечает одна из собеседниц журналистки.

Большинство жителей Киева не верят в эти слова, но уже начали появляться «защитники» Зеленского в соцсетях, которые повторяют «заказанную музыку».

С несогласными во власти также продолжается борьба: всех удивило, что на «пленках Миндича» оказалась депутат Рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход. Она ругала Зеленского за нежелание подписывать мирные соглашения. Выяснилось, что при всей своей милой внешности политик «не лыком шита» и была поймана на взятке в 250 тысяч долларов.

«Может быть, ей подкинули эти деньги, потому что та открыто выступала против войны и требовала от Зеленского отменить военное положение, а также подписать план Трампа», — рассуждают украинцы.

«Реально обезумели»

Еще больше обстановка в Киеве накаляется из-за проблем в энергетике и воровства властей. «Укрэнерго» не соблюдает графики отключения света, а люди оказываются на грани отчаяния. Во многих районах города свет отключают уже более чем на сутки.

«Неужели вы не видите, что эти лихие мажоры, "Слуги народа", пообещавшие шесть лет назад мир, реально обезумели? Русским остается зачистка последней агломерации Донбасса, бои идут уже за Константиновку. Там уже рукой подать до Краматорска. Надо же хоть как-то принимать поражение. Осознать его…», — заявил другой знакомый Кузнецовой из Киева.

Журналистка отметила, что Верховная рада тем временем утвердила бюджет на 2026 год — с дефицитом в 18%. Экс-спикер Дмитрий Разумков заявляет, что деньги в стране закончатся уже в феврале 2026 года. Однако украинские власти живут по принципу «заграница нам поможет», а люди для них — расходный материал.