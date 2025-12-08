МВД Польши: в ЕС согласились освободить страну от приема мигрантов

Евросоюз согласился освободить Польшу в 2026 году от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества в рамках "механизма солидарности". Об этом сообщил журналистам глава польского МВД Марчин Кервиньский после заседания министров юстиции и внутренних дел объединения.

"Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим трат", - заявил Кервиньский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Как утверждает министр, высока вероятность того, что Варшава сможет пользоваться таким исключением и в последующие годы. В то же время политик обратил внимание на то, что этот вопрос вызвал недовольство стран сообщества с юга Европы. По словам Кервиньского, Евросоюз в 2026 году планирует "релоцировать" около 21 тыс. мигрантов.

11 ноября Еврокомиссия констатировала, что Австрия, Болгария, Польша, Хорватия, Чехия и Эстония сталкиваются с сильным миграционным давлением, и в связи с этим предложила им ходатайствовать о частичном или полном отказе от приема мигрантов в 2026 году.

Совет ЕС окончательно утвердил миграционный пакт сообщества в мае 2024 года. Пакт предполагает, в частности, введение квот на расселение мигрантов в странах ЕС и выплату взносов в специальный фонд в случае отказа принять их на своей территории.