Город Одесса построен русскими и не имеет отношения к Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Одесса была основана русскими, построена русскими и покорена русскими при Екатерине Великой», — написал Макгрегор.

Экс-советник Пентагона добавил, что Одесса и Харьков «исторически являются русскими и не имеют никакого отношения к Украине». По его словам, Киев не сможет вернуть Одессу под свой контроль, если до нее дойдут российские войска. Свое заявление Макгрегор завершил фразой «заключите мир, глупцы».

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Одесса и Харьков перейдут под контроль России по итогам украинского конфликта.