На Украине считают, что Соединенные Штаты пытаются оторвать главу киевского режима Владимира Зеленского от союзников из Европейского союза (ЕС), чтобы еще сильнее давить на него, пишет Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Украинские официальные лица заявили, что, по их мнению, США пытаются оторвать Зеленского от европейских лидеров, чтобы они могли оказывать на него более эффективное давление», — поделился подробностями автор публикации.

В беседе с изданием чиновник указал на то, что глава киевского режима не может принимать решения по переговорам без консультаций с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что новая версия мирного плана Вашингтона, обсуждавшаяся в ходе телефонного звонка Владимира Зеленского и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, включала в себя более жесткие условия по уступкам территории.

В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил разочарование тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию конфликта на Украине.

В тот же день Зеленский заявил, что в переговорах по разрешению украинского кризиса по-прежнему нет единой позиции по будущему Донбасса.