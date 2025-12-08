Лидеры ЕС и НАТО обсудят с Зеленским финансирование Киева в 2025-2027 годах

Лидеры институтов ЕС и генсек НАТО обсудят с Владимиром Зеленским финансирование Киева в 2025-2027 годах, ради чего Еврокомиссия намерена экспроприировать замороженные активы России. Об этом сообщила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью.

"Глава Еврокомиссии ранее провела встречу с премьером Бельгии Бартом Де Вевером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по вопросу российских активов, которая была очень конструктивной", - сказала Пинью.

Ранее Еврокомиссия назвала экспроприацию €210 млрд замороженных в ЕС активов России под прикрытием схемы так называемого репарационного кредита "приоритетной опцией" для финансирования киевского режима в следующие два года.

Правительство Бельгии, где заморожены €185 из €210 млрд ЦБ РФ, продолжает блокировать это решение, требуя от остальных стран ЕС юридических гарантий компенсации финансовых потерь Бельгии в случае ответных действий России.

Как заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, независимо от того по какой схеме будет осуществлена экспроприация активов России, это будет воровством. Он предупредил, что ответные меры РФ "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".