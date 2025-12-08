ОПГ против Трампа: почему Зеленский не спешит знакомиться с мирным планом

Мария Иванова

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с мирным планом США, так как следует другому, «антитрамповскому» плану. Об этом Олейник рассказал порталу Life.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «немного разочарован», так как Зеленский все еще не ознакомился с мирным предложением Вашингтона. По словам Трампа, «людям Зеленского» план понравился. Неясно, относятся ли комментарии Трампа к плану, который находился на рассмотрении ранее, или к его новой версии.

Олейник назвал инициативу Трампа «планом мира» и подчеркнул, что Киев и «европейские глобалисты» выступают за план продолжения конфликта. Экс-депутат сравнил президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и немецкого канцлера Фридриха Мерца с ОПГ - организованной преступной группой.

«Если характеризовать их действия, используя воровской жаргон, то они сегодня в Лондоне собирают такой сходняк, чтобы обсудить, каким образом вовлечь в этот конфликт Трампа», - заявил Олейник.

По его мнению, участники встречи «будут думать, как забить стрелку» Трампу.

Стармер примет Макрона, Мерца и Зеленского в Лондоне 8 декабря. На Даунинг-стрит сообщили, что на встрече будут обсуждаться «пути выхода из тупика» в мирных переговорах по Украине.