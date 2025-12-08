Раскрыты итоги встречи Зеленского с Макроном, Стармером и Мерцем

На встрече украинского лидера Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем продолжилась работа над планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Reuters.

«Работа будет активизирована для предоставления Украине надежных гарантий безопасности и планирования мер по восстановлению страны», — добавили во французском президентском дворце.

Ранее Европейский союз обеспокоился, что изменение подхода США скажется на переговорах по Украине. Уточняется, что США «руководят мирными переговорами по Украине как раз в тот момент, когда их позиция по отношению к Европе ужесточается».