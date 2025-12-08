Зеленский рассказал о согласии по статусу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласия по статусу Донбасса на переговорах с США пока нет. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Украинский лидер заявил, что переговоры по Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области, пока не достигли соглашения», — приводит издание слова украинского лидера.

Зеленский заявил, что есть три видения разрешения кризиса: американское, российское и украинское.

Общего взгляда на решение проблемы нет, уточнил он. Зеленский также потребовал гарантий безопасности для Украины.