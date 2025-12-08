США попросили Украину заключить мир фразой «быстрее, быстрее, быстрее»

Во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине, США давят на Киев, говоря «быстрее, быстрее, быстрее». Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Американцы оказывают давление, говоря: "быстрее, быстрее, быстрее"», — заявил источник.

По его словам, Киев не имеет возможности «соглашаться на все без проработки деталей».

Собеседник газеты также рассказывает, что вопрос территории является самым проблемным в процессе переговорах. По его словам, сейчас ведется поиск любых вариантов, которые позволят Киеву уступить территории.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинские официальные лица заявили, что переговоры между представителями Украины и США в Майями, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта.