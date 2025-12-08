Умер Чик Чирик, известный автор песен и детский писатель

На 99-м году жизни умер Найден Вылчев, болгарский поэт, автор песен, публицист, переводчик, писатель, редактор.

Под псевдонимом Чик Чирик Вылчев в 1963-2004 гг. опубликовал несколько детских книг. Песни на его стихи исполняли ведущие артисты НРБ. Он - автор множества очерков, в том числе - о Пушкине, Лермонтове, Твардовском, Есенине.

Найден Вылчев переводил Пушкина, Ахмадуллину, Твардовского, Симонова, Евтушенко и десятки других русских авторов, а также поэтов и писателей Беларуси, Прибалтики и Закавказья.

В своих произведениях поэт воспевал красоту природы своей страны и советско-болгарскую дружбу. На его счету множество премий и наград, включая премии Союза писателей Болгарии и музыкального фестиваля "Золотой Орфей".

О кончине литератора сообщил портал 24chasa.