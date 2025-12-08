Зеленский зря думает, что если документ не читал, то и подписывать не надо. Надо будет подписывать, надо. Однако в заявлении Трампа, что так называемый президент Украины не ознакомился с американским планом, есть один крайне опасный для киевского главаря нюанс.

Трамп посетовал 7 декабря:

«Мы вели переговоры с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в том числе с Зеленским. Должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не ознакомился с предложением: так было еще несколько часов назад».

Довольно конкретная и серьезная претензия к главе киевского режима: о чем с тобой разговаривать, если ты не в курсе предмета разговора?

В Раде заявили, что Зеленский тянет время и раздражает Вашингтон

Тут же выскочил с «антикризом» глава украинских переговорщиков Умеров и заявил, сегодня же Зеленский получит полную информацию о переговорах с США, а первоочередной задачей украинской команды в Штатах было получить от американской стороны полную информацию о разговоре в Москве и все наброски актуальных предложений.

Зеленский, похоже, считает себя такой важной птицей, что вот эти все идеи Трампа и Путина ему можно и не читать — подавай уже на блюдечке готовый вариант, который он, естественно, брезгливо отвергнет.

И понятно, почему отвергнет. Для Зеленского вывести ВСУ с Донбасса означает конец, в лучшем случае — политический. Ибо его сотрут за это в порошок не только украинские националисты. Претензии ему выставят и те силы на Украине, которые сейчас вроде как против войны. И шанс у него только в том, если Донбасс силой освободят наши войска — можно будет списать провал на военных, на обстоятельства и недостаточную мобилизованность украинского общества.

Трампу это тоже понятно. Именно поэтому он сказал о Зеленском:

«Его народу это (предложения США — авт.) нравится, но ему — нет».

И это тот самый важнейший нюанс в заявлении американского президента.

Еще никто в западном политическом мейнстриме не разделял главу киевского режима и украинский народ. Всегда было: Зеленский равно Украина. А теперь Трамп говорит: украинский народ - это одно, а Зеленский — это другое.

Фактически это прямое указание Трампом на помеху на пути мирного процесса. Дошло то, о чем говорила Россия: нынешний киевский режим не выражает интересы украинского народа.

Может, поэтому Зеленский планы урегулирования не читает? Подписывать их надо будет, но он уже понял, что не ему это делать?