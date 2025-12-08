Умер музыкант групп Free и Faces Тэцу Ямаути

На 80-м году жизни умер Тэцу Ямаути, японский музыкант с веским международным именем, авторитетный бас-гитарист, величина фри-джаза и блюз-рока.

Некролог опубликован в Clash (сайт в РФ заблокирован).

Ямаути родился в 1946 году в Фукуоке, профессиональную карьеру начал в 1960-х, в 1997-м оставил шоу-бизнес, ненадолго вернувшись на сцену в 2023-м.

Под конец жизни артист перебрался с семьей в деревню, вел тихую жизнь, отказывался общаться с прессой и отклонил предложение принять участие в составе воссоединившихся Faces, c которыми играл в 1970-х.

Среди других его групп были лондонцы Free и Samurai Микки Кертиса, также басист записал несколько сольных альбомов. Его музыка звучит в саундтреках.