В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

Министерство образования, молодежи и спорта Камбоджи приняло решение временно закрыть 377 школ в четырех граничащих с Таиландом провинциях из-за обострения пограничного конфликта между странами. Об этом сообщило Камбоджийское агентство печати.

© KITH SEREY/EPA/TACC

Отмечается, что мера призвана обеспечить безопасность детей и сотрудников учебных заведений. По данным агентства, закрытие школ затронуло более 78 тыс. школьников. Почти 3,2 тыс. учителей прекратили работу.

8 декабря Камбоджа проинформировала Группу наблюдателей АСЕАН о новом обострении обстановки на границе с Таиландом и призвала к проведению полного расследования вновь вспыхнувших боевых действий. По версии камбоджийского Минобороны, тайские вооруженные силы начали атаковать камбоджийские позиции примерно в 05:00 (01:00 мск) утра 8 декабря. Это нападение произошло после того, как тайские военные в течение нескольких дней осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, указали в Министерстве национальной бороны Камбоджи.

Согласно данным военного ведомства, в результате обострения конфликта на границе с Таиландом минимум четверо мирных камбоджийцев погибли и еще девять получили ранения.