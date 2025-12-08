Трамп потребовал извинений

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин должна извиниться за предательство.

Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

«Единственная причина, по которой Марджори «Предательница» Браун (Грин под давлением превращается в Браун!) (имеется в виду игра слов, так как фамилия «Грин» с английского дословно переводится как «зеленая», а «Браун» означает «коричневая» — прим. «Ленты.ру») стала плохой, заключается в том, что ее отшил президент Соединенных Штатов (и это, конечно, не первый раз, когда ее отшивали!)», — написал Трамп, также назвав Грин «низко-IQ предательницей».

Ранее американский лидер также назвал Грин предателем страны.

«Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!» — подчеркнул тогда глава государства.

Трампа обвинили во вмешательстве в выборы одной страны

По его словам, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево».