На Украине заявили о тупике в переговорах с США

Переговоры между представителями Украины и США в Майами, прошедшие в субботу, зашли в тупик. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинские официальные лица.

Отмечается, что диалог не привел к каким-либо прорывам в урегулировании конфликта, а ключевые вопросы остались без ответов. Как заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, главным разногласием между сторонами остается территориальный вопрос.

«Основные проблемы на данном этапе связаны с вопросами территории и гарантий, и мы активно ищем оптимальные форматы для их решения», — отметила она.

В субботу, 6 декабря, прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Украинский президент назвал прошедшую встречу непростой.