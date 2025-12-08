«Устали от высоких цен»: американцы идут на преступления из-за ситуации в стране

Больше четверти (27%) жителей США воруют товары на кассах самообслуживания. Это на 15% больше, чем в 2023 году. По их словам, это происходит из-за «усталости от высоких цен», передает This is Money со ссылкой на LendingTree.

Такие данные привел портал после опроса. 47% опрошенных крали из-за финансового кризиса, а 46% — из-за роста цен, особенно связанных с тарифами президента США Дональда Трампа. Мужчины признавались в воровстве вдвое чаще женщин. Родители также признавались, что не всегда оплачивают все товары, которые берут с полок.

По словам Мэтта Шульца, главного аналитика по потребительским финансам LendingTree, «несмотря на то, что люди знают, что воровать плохо, и большинство понимает, чем они рискуют, трудные времена требуют непростых решений, и многие люди явно готовы пойти на риск».

Согласно опросу, кассы самообслуживания остаются популярными по всей стране: 55% американцев назвали их скорость и удобство ключевыми преимуществами. Однако 69 процентов покупателей заявили, что самостоятельный расчет облегчает кражу. Наиболее вероятно, что этого мнения придерживаются бэби-бумеры (77 процентов) и представители поколения X (70 процентов), пишут авторы материала.