Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером оценил ужесточение миграционной политики американскими властями, а также прокомментировал недавнее заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что массовая иммиграция в страну является кражей «американской мечты» у ее граждан.

Заявление Вэнса подтверждает его курс на изоляционизм. И его слова – это во многом обращение к собственной избирательной базе, к республиканцам-изоляционистам. Он подчеркивает, что настроен на «закрытие» Америки и на решение ее внутренних проблем. Ведь при Дональде Трампе речь идет о глобальном изменении политики США в сфере миграции, об ограничении миграции. США – это больше не страна, которая ориентируется на привлечение мигрантов, а государство, которое будет стараться вкладываться именно в своих граждан, прежде всего, в работу с теми, кто родился на американской территории. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Новая миграционная политика американских властей подразумевает массовую высылку нелегалов из страны, отметил специалист.

«Вместе с тем в США станут пристальнее присматриваться к людям с грин-картой и аналогичным документами, контроль за ними вырастет. В случае каких-то просрочек реакция американских властей будет явно жестче, теперь людей с просроченными бумагами будут с большей вероятностью депортировать, а не относиться к ним спустя рукава, как это было раньше», - отметил эксперт.

На фоне сообщений о депортации ряда россиян из США Каргин также ответил на вопрос о перспективах российских мигрантов, проживающих в Америке.

«Тренд на сокращение уровня миграции в США очевиден. Но здесь нужно отметить, что государственная машина работает в отношении мигрантов из всех стран, поэтому мигранты из России окажутся в равном со всеми положении. Те из них, у кого возникнут проблемы с документами, те, чей правовой статут не даст возможность остаться в США, попадут в миграционные центры и с высокой долей вероятности будут депортированы из Америки. При этом легальная миграция продолжит существовать в США. Полностью «закрывать» миграцию администрация Трампа не собирается - по крайней мере, в обозримой перспективе», - сказал эксперт.

Ужесточение миграционной политики в США имеет как свои плюсы, так и свои минусы, добавил политолог.

«Сейчас США переживают демографический спад, им нужны новые рабочие руки, новые специалисты, и в этом смысле ужесточение миграционной политики – это минус. Но, с другой стороны, та неконтролируемая миграция, которая наблюдалась при [бывшем президенте США Джо] Байдене, привела к значительному росту уровня этнопреступности, а также «раскачала» общество в плане «культурных войн» и создала гигантское социальное напряжение. Во многом это связано с тем, что большинство прибывших в США при Байдене мигрантов не были интегрированы в жизнь страны, они просто сели на пособия, что создало дополнительную нагрузку на налогоплательщиков. Поэтому в плане снижения уровня социальной напряженности и экономии средств налогоплательщиков ужесточение миграционной политики выигрышно для США», - заключил Каргин.

Соединенные Штаты полагают, что эпоха массовой миграции подходит к концу, и объявили защиту границ приоритетом в области нацбезопасности. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности, обнародованной Белым домом.