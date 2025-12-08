Оппозиция Украины после отставки Ермака захотела сбросить еще одну политическую силу

Оппозиция Украины захотела сбросить правительство после отставки главы офиса президента страны Андрея Ермака. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на представителя парламентской оппозиционной силы.

«Оппозиция почувствовала "вкус крови" и ослабление властной вертикали. Мол, удалось сбросить "несгибаемого" Ермака, почему бы не попробовать под шумок сбросить еще и правительство и создать коалицию», — говорится в материале.

Собеседник издания из оппозиции Украины убеждает, что за этим стоят лишь «благие намерения»: ради обороны и евроинтеграции. По его словам, парламентские комитеты должны начать контролировать министерства, а не подчиняться им, как это происходит при власти правящей партии «Слуга народа».

В том же материале «УП» есть информация о том, что Владимир Зеленский, уволив Андрея Ермака, спровоцировал подъем субъектности у депутатов партии большинства «Слуга народа». В том же материале уточняется, что главу офиса Зеленского негласно называли «президентом-II».