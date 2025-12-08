СМИ: Северная Европа раздражена тем, что несет бремя поддержки Киева

Страны Северной Европы все более раздражены тем, что они выделяют больше средств на поддержку Киева в сравнении с другими странами региона. Об этом пишет журнал The Economist.

Издание отмечает, что инициатива по изъятию российских активов стала "ключевым испытанием европейской решимости". Поскольку страны ЕС не могут прийти к консенсусу по этому вопросу из-за сопротивления властей Бельгии, правительства стран-членов вынуждены выделять помощь Киеву из собственных бюджетов. На этом фоне "правительства стран Северной Европы, которые оказывают непропорционально много такой помощи, все более раздражены тем, что это бремя не разделено равномерно в блоке".

Как напоминает журнал, Киев может остаться без бюджетных средств к марту или апрелю, если ЕС не выделит ему финансовую помощь. При этом решение должно быть принято уже 18 декабря на саммите лидеров стран объединения. По данным издания, ЕС теоретически может одобрить схему по экспроприации активов РФ без одобрения Бельгии. Но такой сценарий грозит "глубоким внутренним расколом" в объединении, пишет журнал.

В Европе блокировано около €210 млрд суверенных активов России, из которых €185 млрд - на счетах в депозитарии Euroclear. Точное местонахождение остальных €25 млрд ни Еврокомиссия, ни страны ЕС официально не сообщали. Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.