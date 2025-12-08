Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

Уволив главу офиса президента Украины Андрея Ермака, украинский лидер Владимир Зеленский спровоцировал подъем субъектности у депутатов партии большинства «Слуга народа». О росте самостоятельности в принятии решений пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии власти страны.

«Но как только Зеленский уволил "президента-ІІ" протестный дух в "мономеншинстве" резко пошел на спад. Депутаты из властной фракции вдруг снова почувствовали себя субъектами принятия решений, а не обычными "кнопками"», — сообщает собеседник издания.

По словам источника из партии Зеленского, председатель «Слуги народа» Давид Арахамия «гордо» заявил о росте самостоятельности парламента после отставки Ермака. Он уточняет, что теперь в приоритете не «команды сверху», а «конструктивный разговор».