Трампа высмеивали за спиной его соратники

Члены Республиканской партии Конгресса США высмеивали американского лидера Дональда Трампа за его спиной. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ее слова приводит Newsweek.

«Я видела, как многие мои коллеги сначала насмехались над ним, над тем, как он говорит, постоянно насмехались надо мной за то, что я его поддерживаю, а когда он выиграл праймериз в 2024 году, все они начали, извините за выражение, целовать его задницу и решили впервые надеть кепку MAGA (слоган кампании Трампа Make America Great Again — прим. "Ленты.ру")», — заявила политик.

22 ноября Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса. Конгрессвумен приняла такое решение на фоне конфликта с главой Белого дома.

12 ноября Трамп заявил, что недоволен отсутствием должной поддержки его экономической политики со стороны республиканцев.