Евросоюз планирует включить Украину в состав сообщества, это будет началом войны с Россией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он написал в соцсетях. По словам политика, Брюссель готовится к конфликту с Россией и наметил вступление в войну в 2030 году.

«Заявленная цель программы вооружения, запущенной Брюсселем, — подготовить союз к войне к 2030 году. А еще 2030 год — целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в ЕС», — подчеркнул Орбан.

Как напомнил премьер-министр, базовое соглашение ЕС обязывает государства сообщества присоединиться к конфликту, который разворачивается на территории одной из стран союза. Поэтому прием воюющей Украины приведет к немедленному вступлению в противостояние. Ранее Орбан заявил, что конфликт ЕС и России близок с политической точки зрения, напоминает РЕН ТВ.