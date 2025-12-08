В Раде выступили за "чистку" от ставленников Ермака

Большая группа украинских депутатов выступает за чистку во власти от ставленников экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который ушел в отставку в конце ноября на фоне крупного коррупционного скандала. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

"В Раде есть большая группа, которая активно выступает за чистку. Адекватная часть "Слуги народа" понимает, что надо "вычистить" власть от тех, кого привел Ермак", - рассказал один из представителей правящей партии. По этой причине может быть уволен глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов, который приходится кумом Ермаку. "Еще надо повыгонять начальников областных администраций, которые прямо ассоциируются с Ермаком, - в Полтаве, в Одессе", - добавил собеседник издания.

По данным "Украинской правды", на следующей неделе кабмин ожидают кадровые перестановки, с них начнется пленарная неделя Верховной рады - заседания парламента пройдут с 16 по 19 декабря.

В настоящее время в парламенте свободны две должности - министров юстиции и энергетики, занимавшие их Герман Галущенко и Светлана Гринчук были уволены на фоне коррупционного скандала. Кандидатом на пост главы Минюста ранее называли депутата от правящей партии "Слуга народа" Дениса Маслова. Однако, как пишет издание, когда начался сбор голосов за его назначение, выяснилось, что многие парламентарии против. Тогда появилась еще один возможный кандидат - заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. При этом ее называли приближенной к Ермаку.

На пост министра энергетики, по данным "Украинской правды", рассматривали руководителя "Нафтогаза" Сергея Корецкого и главу комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Андрея Геруса, однако оба "упорно отказываются". При этом ведомство желает возглавить депутат Юрий Камельчук, но его кандидатуру в "Слуге народа" воспринимают "как анекдот".

Не исключено, что в ближайшее время в кабмине освободятся еще несколько должностей. В "Слуге народа" рассматривают возможность увольнения вице-премьера - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, так как он может быть причастен к коррупционному скандалу. По данным "Украинской правды", парламентарии также "могут попросить на выход" министра образования и науки Оксена Лисового. Отмечается, что из-за тяжелой реформы укрупнения учебных заведений он давно в конфликте с депутатами и частью педагогов.

Назначение главы офиса Зеленского

До сих пор остается нерешенным вопрос, кто возглавит офис Зеленского вместо уволенного Ермака. Ожидалось, что нового главу назначат в конце прошлой недели. Как пишет "Украинская правда", главным кандидатом до последнего оставался первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Однако его "радикальные взгляды на кадровые чистки" в офисе и слишком длинный "список реформ" заставили Зеленского сомневаться, поэтому он продолжает проводить собеседования.

Основными конкурентами Федорова на эту должность называют начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и министра обороны Дениса Шмыгаля. При этом издание считает назначение Шмыгаля маловероятным из-за большого объема работы в Минобороны. В то же время не исключено, что должность предложат первому заместителю министра иностранных дел Сергею Кислице, который принимает участие в переговорах с США.

Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил в телеграм-канале, что Зеленский в понедельник утром отправился в Лондон, поэтому до его возвращения не стоит ожидать решения по назначению нового главы офиса.

Ермак с февраля 2020 года возглавлял офис Зеленского. 17 ноября этого года появилась информация о том, что Ермак может быть причастен к крупным коррупционным схемам. Тогда депутаты Рады, в том числе от правящей партии, потребовали его увольнения, но Зеленский отказался это сделать и даже назначил Ермака главой делегации на переговорах с США. Однако это не помогло защитить главу офиса от расследования - утром 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака, а к вечеру Зеленский его уволил.