Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что европейским странам нужно восстановить отношения с Россией. Об этом сообщает «Известия».

Политик отметил, что РФ является «частью Европы», а странам ЕС необходимо поддерживать с Москвой хорошие экономические отношения.

«Это еще один аргумент в пользу того, что эти экономические санкции — 19 пакетов на уровне ЕС — должны быть сняты как можно скорее», — заявил Хрупалла.

Президент Грузии объяснил невозможность «агрессивных отношений» с Россией

Сопредседатель «АдГ» напомнил, что санкции Евросоюза не достигли своей цели и лишь ускорили деиндустриализацию Европы и, в частности, Германии. Хрупалла добавил, что президент России Владимир Путин никоим образом не угрожал Берлину и недавно вновь четко заявил, что не намерен нападать на страны НАТО.

Политик призвал европейских лидеров последовать примеру Венгрии и начать прямой диалог с Россией ради прекращения боевых действий. По его оценкам, поддержка Киева обойдется Германии в 2026 году еще в 11,5 млрд евро, но эти траты не приблизят завершение конфликта.