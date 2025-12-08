В Раде поспорили с Трампом

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко в эфире телеканала Sky News возразил президенту США Дональду Трампу после его слов о том, что Владимир Зеленский даже не читал мирного плана.

Мережко заявил, что «мягко говоря, удивлен» словами американского лидера.

«Он [Зеленский] читает все документы, особенно такие важные и значимые, как это мирное предложение президента Трампа, и я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом [и] прочитал его», – сказал нардеп.

В Раде заявили, что Зеленский тянет время и раздражает Вашингтон

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что его украинский коллега Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки. По его словам, окружение президента Украины было крайне довольно предложением Вашингтона.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

В то же время он отметил, что «некоторые моменты все еще нуждаются в проработке». Зеленский также подчеркнул, что речь идет об «одном из самых сложных и в то же время оптимистичных моментов» для установления мира на Украине.

Ранее в США подсказали Трампу, как реализовать мирный план по Украине.