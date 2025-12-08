В Литве предложили изъять белорусские активы

В литовском парламенте выступили за конфискацию белорусских активов и использование их для компенсации ущерба, связанного с задержками грузовиков на территории Белоруссии. Об этом сообщает Sputnik в своем Telegram-канале.

В качестве примера предлагается использование активов санатория «Беларусь» в Друскининкае, отмечает радио со ссылкой на лидера Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюса Сквернялиса.

Важно, по его словам, осознавать, что большегрузы могут быть утрачены, и перевозчикам нужно компенсировать убытки. Но эти средства должны быть взяты не из литовского бюджета, а из белорусских активов, находящихся в Литве, считает Сквернялис.

По его мнению, белорусское имущество в Литве необходимо оценить, описать судебными приставами и подготовить к возможной реализации в случае необходимости выплаты компенсации.

Ранее министры Литвы обратились в Европейскую комиссию с просьбой оказать содействие в возвращении грузовиков, застрявших в Белоруссии.