Меры обеспечения безопасности принца Гарри пересматривают

Правительство Великобритании начало пересмотр мер, обеспечивающих безопасность принца Гарри во время его пребывания в стране. Поводом стало его обращение в МВД страны с просьбой о повторной оценке уровня угроз, пишет газета The Daily Telegraph.

© ТАСС / Zuma

По ее данным, Исполнительный комитет по защите членов королевской семьи и публичных персон (Ravec) поручил своему подразделению впервые за почти шесть лет провести пересмотр. Предварительные заключения будут представлены в следующем месяце, пишет в свою очередь газета The Sun.

В мае младший сын короля Великобритании Карла III проиграл апелляцию по делу о лишении его полицейской защиты после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи. После решения суда он заявлял, что не может безопасно приезжать в Великобританию вместе с супругой Меган Маркл и детьми.

Принц Гарри и Маркл прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года. С того дня пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США и приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.

После этого МВД Великобритании отказало принцу Гарри в автоматическом предоставлении ему полицейской защиты во время его визитов на родину. Адвокаты герцога Сассекского опротестовали это решение, призвав британские власти провести тщательный анализ рисков этого шага.