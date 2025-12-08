Американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс резко высказалась о Владимире Зеленском. Как сообщает aif.ru, в соцсетях она заявила, что Киев устроил массовое убийство христиан, замаскировав его под борьбу за свободу.

По словам Оуэнс, Западом правят «гомосексуалисты-психопаты»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ), которые ненавидят Христа.

«Я никогда не соглашусь на массовые убийства христиан, которые Зеленский устраивает под видом борьбы за свободу», — написала она.

Журналистка добавила, что ее обвиняют в «работе на Россию». Оуэнс уверена, что если бы это действительно было так, то она бы не стала это скрывать.

Ранее Оуэнс заявляла, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, а после сменила пол*. Из-за этого французский лидер и его супруга подали иск в суд, но пока ничего не добились. Активистка утверждала, что президент даже нанимал киллеров для ее ликвидации.

