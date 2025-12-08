Обзор иноСМИ: «глупый план Германии» и почему Украина «не достойна внимания США»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Мерц испугался расходов на Украину

Премьер-министр Британии Кир Стармер примет президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в Лондоне 8 декабря, пишет Financial Times. Ожидается, что на переговорах на Даунинг-стрит Мерц выскажет опасения, что Берлин, крупнейший поставщик военной помощи Украине, может в итоге взять на себя большую часть расходов на поддержку Киева в 2026 году.

Financial Times отмечает, что опасения связаны с финансовыми трудностями Франции и Британии. На Даунинг-стрит сообщили, что на встрече будут обсуждаться «пути выхода из тупика» в мирных переговорах по Украине. Долгосрочные гарантии безопасности для Киева и территориальные вопросы остаются главными препятствиями, подчеркивает FT. Трио европейских лидеров пытается сделать так, чтобы Украина не была «предана» в ходе переговоров под эгидой США.

«Киев не должен получить гарантии безопасности от США»

Новый мирный план, представленный США, запрещает Киеву вступать в НАТО и вместо этого предлагает «надежные гарантии безопасности». Хотя чиновники администрации Дональда Трампа не уточнили роль США в этих усилиях, они пообещали «решительный скоординированный военный ответ» для защиты Украины, заявил в своей статье для American Conservative Дуг Бэндоу, экс-помощник 40-го президента США Рональда Рейгана. Глава Франции Эммануэль Макрон особенно настаивает на том, чтобы Вашингтон поставил под угрозу благосостояние и жизни американцев, и называет гарантии со стороны США «абсолютным условием для прочного мира». Даже предшественники Трампа Барак Обама и Джо Байден, которых президент США регулярно обвиняет в слабости, не были готовы пойти на такую ненужную уступку безответственным европейцам, подчеркивает автор статьи.

Неудивительно, что Киев хочет, чтобы американский народ сражался и умирал за него. Однако альянсы должны основываться «на безопасности, а не на благотворительности». Будущее Украины, и особенно детали любого урегулирования, к примеру, вопрос о том, кто контролирует Донбасс, не являются жизненно важными для США. Значительная часть мира - почти все европейские страны, большинство королевских семей Ближнего Востока и богатейшие азиатские государства - по-прежнему живут на «американском военном пособии». Самые богатые и развитые страны подражают грудным младенцам спустя годы, а то и десятилетия после первых кризисов, когда они впервые стали полагаться на Вашингтон. Американская оборона Европы длится уже 80 лет. Однако Украина точно не стоит войны с ядерной державой. Именно поэтому ни один президент не выполнил обещание администрации Буша о включении Киева в НАТО, заключил автор статьи.

«Как Германия (по глупости) планирует воевать с Россией»

Автор The National Interest Брэндон Вайхерт назвал «увлекательным упражнением в самообмане» попавший в сеть документ OPLAN DEU, в котором описывается, как Германия может стать центром военного планирования НАТО против России. Этот 1200-страничный военный план предусматривает переброску «до 800 тысяч военнослужащих НАТО по всей Европе» в случае конфликта с Россией. По мнению Вайхерта, этот документ совершенно оторван от политических, экономических и военных реалий современной Германии и всей Европы. Кроме того, никто в берлинском правительстве ни разу не спросил немецкий народ, поддерживает ли он такой курс.

Целых 59 процентов опрошенных немцев признались, что они выступают против войны с Россией и не будут защищать Германию, даже если страна подвергнется нападению. Вряд ли это может служить основой для наращивания военной мощи. Немецкая экономика находится в состоянии свободного падения. Политическая система страны дестабилизирована, она отошла от неолиберального политического порядка, сложившегося после окончания холодной войны. Танковые силы Германии сегодня составляют всего примерно восемь процентов (около 340 танков) от общей численности танковых войск Западной Германии в 1992 году (более четырех тысяч танков). Перевооружение, о котором лидеры ЕС, разглагольствуют последний год, - не более чем заблуждение, набор пустых обещаний на фоне бесконечной череды ложных надежд и пустых жестов Европы в вопросах собственной безопасности, заключил автор статьи.

«Россия и Украина покрывают прифронтовые дороги сетями»

Десятки километров логистических путей в зоне боевых действий России и Украины защищены сетками из синтетического волокна, призванными обеспечить безопасность людей и гражданского транспорта, пишет испанская газета El País. Издание отмечает, что в украинском кризисе есть военные решения, которые «сначала вызывают удивление, даже насмешку, а затем уважение». В конфликте, где доминируют беспилотники с искусственным интеллектом, гиперзвуковые ракеты, спутниковая разведка и удары с расстояния в сотни километров, рыболовная сеть может иметь решающее значение.

С февраля 2023-го Россия и Украина используют синтетические сети для покрытия десятков километров дорог, служащих логистическими маршрутами. Эти сети зарекомендовали себя как эффективное средство сдерживания атак беспилотников. Еще в 2022 году россияне проявили изобретательность, адаптируясь к современным способам ведения боевых действий. Когда танки, защищенные металлическими решетками, и машины, заключенные в клетки, словно в фильме «Безумный Макс», впервые появились на передовой, многие восприняли это как шутку. Однако Украина переняла тактику, и сегодня это стало обычным явлением. Именно россияне первыми начали устанавливать сети в феврале прошлого года для защиты дороги, соединяющей Артёмовск с соседним Часовым Яром. Синтетическое волокно, в отличие от более жестких материалов, предотвращает детонацию взрывчатого вещества дрона при ударе.

В пригороде Стокгольма впервые за 15 лет прошел марш крайне правых

В субботу в пригороде Стокгольма Салеме впервые за 15 лет прошел марш крайне правых, сообщает газета Sweden Herald. Конная полиция, полицейские патрули с собаками, дроны, фургоны с камерами и большие заграждения - присутствие силовиков на так называемом «марше Салема» было серьезным. По данным полиции, в факельном шествии приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников вышло на контрдемонстрацию в центре города.

Перед началом марша около десяти участников контрпротеста попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Местные жители рассказали журналистам, что атмосфера перед маршем была напряжённой. «Марши Салема» проводились крайне правыми организациями в период с 2000-го по 2010 год в память о 17-летнем юноше, убитом в Салеме подростком-иностранцем. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что субботняя демонстрация стала «проявлением отвратительных убеждений и ужасного взгляда на человечество». Он подчеркнул, что в Швеции процветают свобода слова и свобода демонстраций, но в стране «нет места антисемитизму и ксенофобии». Sweden Herald отмечает, что заявку на проведение первой за 15 лет демонстрации ультраправых подал человек, связанный с нацистской организацией.