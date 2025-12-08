В Раде заявили, что Зеленский тянет время и раздражает Вашингтон

Владимир Зеленский своим поведением и попытками тянуть время в вопросе поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта только раздражает главного союзника Киева - Вашингтон. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Вопрос не в том, а что в этом плане. Вопрос в том, что мы зависимы от США. <...> А мы продолжаем раздражать своего самого главного союзника. <...> Я прекрасно понимаю, почему Зеленский не прочитал [план]. Это такая идея затянуть время. Только вопрос: чтобы что?" - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о разочаровании тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с подготовленным Вашингтоном проектом мирного соглашения. Как отметил американский лидер, он не уверен, устраивает ли Зеленского предложенный США план, и добавил, что "кому-то придется объяснить", почему он до сих пор не изучил детали сделки.

Утром 8 декабря секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров, который вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым проводил в США завершившиеся 6 декабря переговоры со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщил, что сегодня представит Зеленскому "полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и всех документах". По словам Умерова, задачей украинской делегации было "получить все драфты актуальных предложений, чтобы подробно обсудить" их с Зеленским.

О плане США

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером. Российская сторона назвала встречу конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

6 декабря в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.