«Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре

Инцидент с потопом и повреждением документов в Лувре может стать причиной для недовольства других стран касательно сохранности "награбленных" Францией экспонатов, заявила НСН Елизавета Лихачева.

© Zuma\TASS

Все проблемы Лувра указывают на то, что там нет качественной системы управления, однако поднять музей «со дна» может человек только уровня Наполеона Бонапарта. Об этом НСН рассказала экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

От 300 до 400 документов пострадали из-за затопления библиотеки парижского Лувра грязной водой, которое произошло в конце ноября в результате протечки старых труб. Об этом сообщил замглавного администратора музея Франсис Стейнбок. Уточняется, что затопление затронуло один из трех залов библиотеки департамента египетских древностей. Лихачева заявила, что новый инцидент в Лувре – тревожный сигнал.

«Все, что происходит в Лувре, показывает только одно – системный кризис управления этой институцией. Такого рода происшествия показывают, насколько в музее отсутствует нормальная система управления. И это критично, да. Поэтому Лувр нуждается в реформе. И случайным словом решить все очень тяжело. Там должен стоять человек уровня Наполеона Бонапарта, то есть обладающий решимостью, достаточной квалификацией и авторитетом, чтобы принимать иногда довольно жесткие, болезненные решения», - рассказала она.

При этом собеседница НСН допустила, что этот инцидент может вызвать споры с другими странами касательно сохранности экспонатов и отношения к ним.

«Как минимум это может поднять вопрос о том, что французы мало того, что награбили, так еще и сохранить не могут», - резюмировала Лихачева.

Лихачева подчеркнула, что даже если этот скандал отразится на посещаемости, то для Лувра это будет некритично, так как в год через музей проходит немыслимое количество человек.

«У Лувра нет проблем с привлечением туристов, у них восемь миллионов человек в год проходит через музей. Это ад. У них нет задачи привлекать дополнительных посетителей. У них есть задача сохранить то, что есть. Идея Франсуа Миттерана (экс-президент Франции - прим. НСН) с супермузеем, очевидно, не очень хорошо работает в реальных условиях», - резюмировала она.

Напомним, что в октябре в Лувре было совершенно ограбление – злоумышленники похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины, а в феврале 2025 года директор Лувра Лоранс де Кар пожаловалась министру культуры страны на обветшалость здания и проблемы с влажностью, которые угрожают сохранности шедеврам музея. Тогда Лихачева заявила НСН, что главная проблема музея - это переизбыток посетителей, из-за которых и нарушается температурно-влажностный режим, в связи с чем «Мона Лизу» Леонардо да Винчи вообще нужно поместить в отдельный зал.