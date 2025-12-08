«Награбили и не хранят!»: Лихачева о последствиях потопов и ограблений в Лувре
Инцидент с потопом и повреждением документов в Лувре может стать причиной для недовольства других стран касательно сохранности "награбленных" Францией экспонатов, заявила НСН Елизавета Лихачева.
Все проблемы Лувра указывают на то, что там нет качественной системы управления, однако поднять музей «со дна» может человек только уровня Наполеона Бонапарта. Об этом НСН рассказала экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
От 300 до 400 документов пострадали из-за затопления библиотеки парижского Лувра грязной водой, которое произошло в конце ноября в результате протечки старых труб. Об этом сообщил замглавного администратора музея Франсис Стейнбок. Уточняется, что затопление затронуло один из трех залов библиотеки департамента египетских древностей. Лихачева заявила, что новый инцидент в Лувре – тревожный сигнал.
«Все, что происходит в Лувре, показывает только одно – системный кризис управления этой институцией. Такого рода происшествия показывают, насколько в музее отсутствует нормальная система управления. И это критично, да. Поэтому Лувр нуждается в реформе. И случайным словом решить все очень тяжело. Там должен стоять человек уровня Наполеона Бонапарта, то есть обладающий решимостью, достаточной квалификацией и авторитетом, чтобы принимать иногда довольно жесткие, болезненные решения», - рассказала она.
При этом собеседница НСН допустила, что этот инцидент может вызвать споры с другими странами касательно сохранности экспонатов и отношения к ним.
«Как минимум это может поднять вопрос о том, что французы мало того, что награбили, так еще и сохранить не могут», - резюмировала Лихачева.
Лихачева подчеркнула, что даже если этот скандал отразится на посещаемости, то для Лувра это будет некритично, так как в год через музей проходит немыслимое количество человек.
«У Лувра нет проблем с привлечением туристов, у них восемь миллионов человек в год проходит через музей. Это ад. У них нет задачи привлекать дополнительных посетителей. У них есть задача сохранить то, что есть. Идея Франсуа Миттерана (экс-президент Франции - прим. НСН) с супермузеем, очевидно, не очень хорошо работает в реальных условиях», - резюмировала она.
Напомним, что в октябре в Лувре было совершенно ограбление – злоумышленники похитили ряд ювелирных украшений Наполеона и императрицы Жозефины, а в феврале 2025 года директор Лувра Лоранс де Кар пожаловалась министру культуры страны на обветшалость здания и проблемы с влажностью, которые угрожают сохранности шедеврам музея. Тогда Лихачева заявила НСН, что главная проблема музея - это переизбыток посетителей, из-за которых и нарушается температурно-влажностный режим, в связи с чем «Мона Лизу» Леонардо да Винчи вообще нужно поместить в отдельный зал.