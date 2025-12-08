В США обнаружили три слабых места в плане Трампа

План по урегулированию украинского конфликта, предложенный президентом США Дональдом Трампом, может не сработать и противостояние закончится на фронтах победой России. Об этом заявляют американские политики и политологи.

«Трамп ничего не может сделать, чтобы успокоить российские опасения, что любое соглашение, достигнутое Москвой с Украиной и Западом, со временем останется в силе», — заявил политолог Джон Миршаймер.

Умеров рассказал о цели поездки к Трампу

Его слова приводит журнал The American Conservative. Миршаймер также указал на то, что в плане есть пункты, которые нельзя удовлетворить так, чтобы все стороны были довольны решением. Если стороны не придут к соглашению, то конфликт будет закончен на поле боя, вероятно, с победой России, считает Миршаймер. С тем, что план Трамп не сработает, пока США вооружают Украину, согласен бывший советник Белого дома Стив Бэннон.

О плане США по урегулированию конфликта на Украине стало известно в ноябре. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что эти предложения найдут поддержку и со стороны России, и со стороны Украины.