Умеров в понедельник покажет Зеленскому все драфты мирного плана

Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня покажет главе киевского режима Владимиру Зеленскому «все драфты» мирного соглашения по Украине. Об этом руководитель совета написал в своем Telegram-канале.

По словам Умерова, целью поездки украинской делегации в США было получение полной информации о российских предложениях и сбор актуальных предложений по мирному урегулированию.

Американский лидер Дональд Трамп чуть раньше раскритиковал Зеленского за то, что он еще не читал проект мирного соглашения. Сам киевский главарь сегодня будет с визитом в Лондоне, где планирует провести встречи с лидерами ряда европейских стран.

