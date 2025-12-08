Умеров сообщил, что в понедельник покажет Зеленскому все драфты мирного плана

Свободная пресса

Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня покажет главе киевского режима Владимиру Зеленскому «все драфты» мирного соглашения по Украине. Об этом руководитель совета написал в своем Telegram-канале.

По словам Умерова, целью поездки украинской делегации в США было получение полной информации о российских предложениях и сбор актуальных предложений по мирному урегулированию.

Американский лидер Дональд Трамп чуть раньше раскритиковал Зеленского за то, что он еще не читал проект мирного соглашения. Сам киевский главарь сегодня будет с визитом в Лондоне, где планирует провести встречи с лидерами ряда европейских стран.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко оказалась среди политиков, которые втайне добивались отставки главы Офиса президента Андрея Ермака.