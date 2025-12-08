Лидеры семи стран Евросоюза написали письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште с призывом изъять замороженные активы России для поддержки Украины. Текст документа есть в распоряжении у «Европейской правды».

По данным издания, авторами письма стали премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер Финляндии Петтери Орпо, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Польши Дональд Туск, премьер Ирландии Михал Мартин, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, а также глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.

«Мы стремимся найти долгосрочную надежную поддержку, которая укрепит Украину. Учитывая нынешний масштаб и срочность бюджетных и военных потребностей Украины, мы решительно поддерживаем предложение Комиссии о предоставлении репарационного кредита, финансируемого за счет денежных средств от замороженных российских активов в ЕС», — говорится в тексте.

Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России

По мнению авторов письма, соответствующее решение является наиболее «финансово осуществимым» и «политически реалистичным». Украина якобы имеет право «на компенсацию ущерба», а время для Киева имеет решающее значение. Изъятие замороженных активов России укрепит позиции республики при ведении переговоров «о справедливом и прочном мире», считают политики.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.