В США еврейские общины возмущены поведением школьников, показавших свастику

Еврейские общины США возмущены поведением учащихся одной из школ Сан-Хосе (штат Калифорния), которые своими телами выложили свастику на местном футбольном поле. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

© Ingo Kutsche/IMAGO/TACC

Издание отмечает, что данная фотография быстро стала вирусной в соцсетях, а ее авторы также сопроводили изображение "антисемитской цитатой Адольфа Гитлера". В настоящее время фотография уже удалена, все участники идентифицированы, а к расследованию случившегося подключены силы городской полиции. С какими последствиями могут столкнуться участвовавшие в инциденте дети, не уточняется.

Поведение детей осудили местные власти и руководство учебного заведения.

"Это тревожный и неприемлемый акт антисемитизма. Действиям, направленным против еврейских учащихся, унижающим их или угрожающим им, нет места в наших школах", - заявила директор школы Бет Сильбергельд.

Власти и полиция Сан-Хосе заверили, что проведут работу с американской еврейской правозащитной организацией "Антидиффамационная лига", а также с еврейскими общинами города и штата с целью недопущения подобных инцидентов в будущем.