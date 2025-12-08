Соратникам Зеленского спрогнозировали уход на фронт
Многие из соратников и бывших соратников президента Украины Владимира Зеленского пойдут на фронт, считает политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Я думаю, многие [из соратников Зеленского] пойдут на фронт. Но здесь нужно точно определить понятие фронт. Потому что штаб группировки — это тоже фронт. Что-то мне подсказывает, что эти люди в штурмовые роты не пойдут. Они будут сидеть в высоких штабах», — допустил Журавлев.
По словам политолога, скоро соратники украинского лидера отойдут от него.
Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт. Он добавил, что не пошел добровольцем, поскольку занимал пост министра иностранных дел, однако от мобилизации уклоняться не планирует.
В конце ноября отправленный в отставку глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что пойдет на фронт. При этом он не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе.