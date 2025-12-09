Предсказана судьба Зеленского после бегства в Израиль

Израиль может с большой долей вероятности выслать украинского лидера Владимира Зеленского, если тот будет «прятаться» там. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Если американцы потребуют выдачи человека, который, по сути, грабил американских налогоплательщиков, то прятаться Зеленскому там будет тяжело», — подчеркнул он.

По словам Олейника, Израиль, как правило, не выдает граждан. Однако, по словам бывшего депутата, в прошлом имел место случай, когда в Израиле от США прятался украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Коломойского не ставить Израиль в неудобное положение. После этого «Коломойский уехал на Украину и сел в тюрьму», отметил Олейник.

До этого журнал The National Interest писал о том, что Зеленский может сбежать в Израиль на фоне неудач ВСУ на фронте и внутриполитического давления из-за коррупционного скандала.