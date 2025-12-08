Глава киевского режима Владимир Зеленский может сбежать с Украины в Израиль на фоне военных неудач вооруженных сил Украины и давления на него, пишет The National Interest (TNI).

Поскольку неудачи бывшей советской республики на поле боя копятся, ее коррупционные скандалы все чаще попадают в заголовки, а общественность требует от властей отчитаться за каждый доллар западной помощи и за каждый актив, захваченный украинскими олигархами, внезапное бегство из Киева в Тель-Авив даже самого Зеленского не станет таким уж шоком, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В статье речь идет о том, что Израиль стал идеальной тихой гаванью для опальных олигархов из Украины, и существует вероятность, что в случае ухудшения ситуации в республике Зеленский отправится именно туда.

Накануне журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan писал, что Соединенные Штаты планируют избавиться от Владимира Зеленского, поскольку глава киевского режима не стремится принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине.