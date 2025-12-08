В Канаду из Ватикана вернули культурные ценности канадских индейцев

Культурные ценности канадских индейцев, более 100 лет хранившиеся в Музее Ватикана, прибыли в Канаду. Об этом сообщил телеканал СВС.

© ANGELO CARCONI/EPA/TACC

Речь идет о 62 артефактах, которые Папа Римский Лев XIV передал в ноябре во время аудиенции представителям Канадской конференции католических епископов. Экспонаты, ранее принадлежавшие канадским индейцам, были перевезены в Рим католическими миссионерами в период с 1923 по 1925 год, после чего их переместили в Музей Ватикана.

По данным СВС, артефакты будут размещены в Музее канадской истории в Гатино (провинция Квебек) до тех пор, пока лидеры канадских индейцев не решат, куда их отвезти. Среди возвращенных на родину артефактов есть и 4,4-метровый каяк, известный как "Каяк Папы", которому не менее 100 лет.

Канадские индейцы десятилетиями безуспешно пытались вернуть эти ценности на родину. Ситуация изменилась в мае 2021 года, когда в Канаде на территории трех бывших интернатов для детей индейцев, которые курировались Римско-католической церковью, были обнаружены более тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений, последнее из которых закрылось в 1996 году. Работы продолжаются и сейчас.

Также тогда зазвучали призывы к Римско-католической церкви принести извинения канадским индейцам, в том числе от занимавшего в то время пост премьер-министра Джастина Трюдо. В 2022 году Папа Римский Франциск принес официальные извинения за жестокое обращение с детьми индейцев в специальных школах - интернатах Канады, а в 2024 году Трюдо в ходе встречи с понтификом также призвал его вернуть культурные ценности канадских индейцев, хранящиеся в Ватикане.