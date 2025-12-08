В Германии раскрыли, чем обернется отказ изымать актив России

Депутат бундестага Норберт Рёттген предостерег Европу от капитуляции в вопросе изъятия замороженных активов России для поддержки Украины. Его слова приводит немецкий журнал Stern.

«Мы находимся в абсолютно критической ситуации для Европы. Это поворотный момент. <…> Если мы не сможем мобилизовать российские активы для помощи Украине, это будет означать, что мы не готовы заявить о себе и защитить свой суверенитет», — считает Рётген.

По его словам, отказ изъять российские активы «будет иметь разрушительные последствия для ЕС, но, конечно же, и для Украины».

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и должна решаться таким образом, чтобы все европейские государства подвергались одинаковому риску.

Ранее Песков назвал тех, кто понесет ответственность за кражу российских активов.